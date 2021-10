Fürstenfeldbruck: Leonhardifahrt darf stattfinden

Es ist immer ein Riesen-Spektakel. Festlich geschmückte Pferde ziehen ihre Wagen durch die Innenstadt hier in Fürstenfeldbruck. Letztes Jahr musste das Brauchtum leider aus bekannten Gründen pausieren. Aber jetzt hat Oberbürgermeister Erich Raff die gute Nachricht verkündet: Am 30. Oktober darf die Leonhardifahrt wieder stattfinden. Einzige Einschränkung: Die Hauptstraße wird abgesperrt, davor wird die 3-G-Regel kontrolliert. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen, auch keine Maskenpflicht. Und die zweite gute Nachricht: Auch das Volksfest soll in der letzten Oktoberwoche nachgeholt werden.