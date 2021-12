Fürstenfeldbruck: Luzienhäuschen-Schwimmen findet wieder statt

Es war ein Hilferuf an die heilige Luzia gegen das Hochwasser, dass die Stadt Fürstenfeldbruck damals im 18. Jahrhundert bedroht hat. Damals haben die Brucker Schulkinder die Häuser der Stadt nachgebaut und mit Kerzen beleuchtet in die Amper gesetzt. Und das Wasser ist tatsächlich zurückgegangen. Seitdem wird jedes Jahr wieder am Tag der heiligen Luzia das Luzienhäuschen-Schwimmen gefeiert und auch heute ist es wieder möglich, allerdings mit 2G-Plus-Regel und Maskenpflicht. Um 18 Uhr geht es vor der Leonhardikirche los, Autofahrer müssen dann einen Umweg um die Amperbrücke machen.