Heute ist zwar schulfrei in Bayern wegen dem Buß- und Bettag. In Fürstenfeldbruck und München gehen Lehrer, Eltern und Schüler heute dafür auf die Straße statt in die Schule. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft hat zu Demonstrationen heute Nachmittag in ganz Bayern aufgerufen. Grund sind die starken Belastungen in der Corona-Zeit, verbunden mit dem Lehrkräftemangel.