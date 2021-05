Fürstenfeldbruck: Neuer Gutschein „Heimatguthaben“ für Einzelhandel & Gastro

„Die ganze Stadt in einem Gutschein“ – in Fürstenfeldbruck gibt es jetzt das Heimatguthaben. Das funktioniert im Endeffekt wie ein üblicher Gutschein, den man in allen teilnehmenden Geschäften kaufen und einlösen kann. Aber er funktioniert eben nicht nur im Einzelhandel, sondern auch bei Restaurants oder Dienstleistern. In jedem Geschäft kann man sich das Heimatguthaben kaufen und dann in schöne Sachen investieren. Aktuell machen 22 Händler und Gastronomen mit – es sollen aber noch viel mehr werden. Alle Infos zum Heimatguthaben findet Ihr hier.