Mal die eigenen Gedanken niederschreiben und das in möglichst poetischer Form – wer über 14 Jahre alt ist und darauf Lust hat kann an einem Poetry-Slam-Workshop in Fürstenfeldbruck teilnehmen. Der Verein Turmgeflüster bietet den an – und wer sich so gut mit seinem Text fühlt, kann ihn am 9. August sogar beim Brucker Kultursommer aufführen. Der Workshop findet am Samstag von 11 bis 16 Uhr statt und ist kostenlos.