Fürstenfeldbruck: Schlossbrauerei Kaltenberg bietet Freibier an

Genuss am Maifeiertag – mit einer Probieraktion überrascht die König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg in Fürstenfeldbruck ihre Bierliebhaber. In ausgewählten Getränkemärkten in der Region bekommen Besucher in dieser Woche kostenlos zwei Flaschen König Ludwig Weissbier Alkoholfrei für einen unbeschwerten Genuss des Maifeiertages. In München oder auch Landsberg konnte man die Woche in den Sobi Getränkemärkten zuschlagen, heute könnt ihr euch noch zwei Flaschen für umsonst im Sobi Getränkemärkt Königsbrunn holen.