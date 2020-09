Das Eschentriebsterben macht den Bäumen an der Äußeren Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck zu schaffen. Deshalb wird die Straße zwischen der Weiden- und Senserbergstraße am Sonntag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr gesperrt. In der Zeit werden die Bäume teils gepflegt, teils gefällt.