Schlechte Nachrichten für die Autofahrer in Fürstenfeldbruck. Die Hauptstraße bleibt an der Kreuzung Schöngeisinger Straße bis Dienstag und nicht nur bis Montag gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, haben sich die Bauarbeiten in der Innenstadt wegen des Regens verzögert. Autofahrer müssen daher weiter lange Umwege in Kauf nehmen.