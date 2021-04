Fürstenfeldbruck: Stadtjugendrat will Unterführungen verschönern

Die Unterführung an der Dachauer Straße in Fürstenfeldbruck soll schöner werden – und zwar durch Graffiti. Der Stadtjugendrat hat deshalb nun den Wettbewerb „Pimp your City“ gestartet und sucht damit nach schönen Motiven. Jeder Künstler kann sich bewerben – alle Ideen, Fotos und fertige Kunstwerke sind willkommen, sie müssen aber etwas mit der Stadt zu tun haben. Entstehen soll dann ein Gesamtbild aus mehreren Werken. Bewerben könnt ihr euch bis zum 14. Mai per Social Media oder Email (stadtjugendrat@beirat-ffb.de) beim Stadtjugendrat.