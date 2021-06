Fürstenfeldbruck: Stadtmarketingforum startet neue Aktionswoche

„Schön wieder für Sie da zu sein“ – unter diesem Motto startet ab morgen in Fürstenfeldbruck eine Aktionswoche des neuen Stadtmarketing-Forums. Denn die Läden und Restaurants haben endlich wieder offen – alle teilnehmenden Geschäfte verteilen deshalb eine kleine Überraschung an die Besucher. Zu erkennen sind die Geschäfte an einem Plakat im Schaufenster. So soll die Innenstadt wieder belebt werden – etliche Betriebe haben außerdem noch ihre eigenen Ideen einfließen lassen, damit es endlich wieder losgehen kann und der Alltag ein Stück näher rückt.