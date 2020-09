Deutlich später als geplant aber besser als nie startet am Sonntag das Stadtradln im Landkreis Fürstenfeldbruck. Drei Wochen sollen alle Radlfreunde so viele Kilometer wie möglich zurücklegen – im vergangenen Jahr kamen stolze 165.000 Kilometer zusammen. Zusammen mit dem ADFC veranstaltet die Stadt am Sonntag außerdem eine Auftakttour zum Mammendorfer See. Los geht es um 10 Uhr am Niederbronnerplatz. Fürs Stadtradln kann man sich auch noch registrieren – unter diesem Link.