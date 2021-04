Die Stadt Fürstenfeldbruck setzt sich dafür ein, dass Arbeiten in der Kita attraktiver wird. Deshalb hat die Stadt beschlossen Stipendien an besonders motivierte Auszubildende zu verteilen. Die bekommen dann für zwei Jahre einen monatlichen Zuschuss von 450 Euro, zusätzlich zu ihrem Gehalt. Dafür verpflichten sie sich für drei Jahre nach Abschluss der Ausbildung an einer städtischen Kita in Fürstenfeldbruck zu arbeiten.