Fürstenfeldbruck sucht Kandidaten für Stadtjugendrat

Selbst mitbestimmen, was in der eigenen Stadt passiert. Dafür gibt es hier in Fürstenfeldbruck den Stadtjugendrat. Insgesamt elf Jugendliche zwischen 14 und 21 treffen sich regelmäßig zu Sitzungen und können im Stadtrat Anträge einreichen. Jetzt suchen sie wieder Verstärkung. Mitte Oktober wird ein neuer Stadtjugendrat gewählt. Ab sofort können sich Jugendliche bewerben. Vorausgesetzt man wohnt in Fürstenfeldbruck und ist am Wahltag mindestens 14 und höchstens 20 Jahre alt. Bewerben könnt ihr euch noch bis zum 26. September im Rathaus, Amt 5, bei Michael Maurer(michael.maurer@fuerstenfeldbruck.de).