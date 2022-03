Fürstenfeldbruck sucht Namen für neuen Jugendtreff

Fürstenfeldbruck bekommt einen neuen Jugendtreff. Das hat der Stadtjugendrat entschieden und es gibt auch schon einen Platz dafür: das ehemalige Stockschützengelände in der Klosterstraße. Was noch fehlt, ist ein Name für den neuen Treff. Deshalb hat jetzt der Stadtjugendrat unter dem Motto “Dein Fürstenfeldbruck. Dein Jugendtreff. Deine Entscheidung.” einen Wettbewerb gestartet. Bis nächste Woche Mittwoch kann man seinen Namensvorschlag einreichen, via Instagram, per Mail an stadtjugendrat@beirat-ffb.de oder online. Der beste Vorschlag gewinnt einen 50-Euro-Gutschein für das Brucker Heimatguthaben.