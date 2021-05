Fürstenfeldbruck: Theaterworkshop im Geiste William Shakespeares

In die Welt des Theaters eintauchen und auf den Spuren von William Shakespeare sein – das geht ab der nächsten Woche in der Theaterwerkstatt Turmgeflüster in Fürstenfeldbruck. Kinder ab 10 und Jugendliche können an den Workshops teilnehmen – und egal ob Theater-Anfänger oder Profi, da ist für jeden was dabei. Los geht’s am Montag mit einem Warmin up und Improsierspielereien, zum feierlichen Abschluss am Freitag gibt es dann eine Williams Fashion Show mit selbstgemachten Kostümen. Zum reinschnuppern zahlt ihr für einen Workshop 8 Euro, für den gesamten a 5 Workshops sind es dann 35 Euro. Anmelden könnt Ihr Euch per E-Mail an turmgefluester.e.v@gmail.com