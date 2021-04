Der Togohilfe-Verein in Fürstenfeldbruck ist auf der Suche nach Baumpaten. Bis Ende des Monats will der Verein insgesamt 30.000 Baumpaten finden und es fehlen nur noch 9000. Zwei Euro pro Baum würden die Paten übernehmen, die dann in Togo gepflanzt werden. Dafür gibt es dann auch ein Zertifikat in welchem Dorf der Baum steht. Die Rettung der Wälder in Afrika sei überlebenswichtig für das Weltklima, so der Verein. Wer Baumpate werden möchte findet alle Infos dazu hier.