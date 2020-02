Fürstenfeldbruck: Trimm-Dich-Pfad eröffnet wieder

Der Trimm-Dich-Pfad in Fürstenfeldbruck eröffnet heute nach mehreren Monaten Sanierungsarbeiten wieder. Auf einer Strecke von zwei Kilometern stehen insgesamt 20 teilweise neue Stationen, an denen Ihr richtig fit werden könnt. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Slackline und eine Magnetic Bells Station. Solltet Ihr an einer Station nicht wissen, was Ihr machen sollt, kommt Ihr mit Eurem Handy per QR-Code zu einem Anleitungsvideo. Und weil heute Valentinstag ist, steht die Eröffnung ganz unter dem Motto „Verliebt in den Sport“.