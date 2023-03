Fürstenfeldbruck wählt neuen Oberbürgermeister

In Fürstenfeldbruck wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Insgesamt stehen sechs Kandidaten verschiedener Parteien zur Wahl. Einzig Grüne und Linke stellen keinen eigenen Kandidaten. Die FDP unterstützt den Kandidaten der CSU. Der bisherige OB Raff tritt aus Altersgründen nicht mehr an. Die Wahl findet außerhalb des normalen Turnus der bayerischen Gemeinden statt. Grund ist, dass der Vorgänger von OB Raff aus Krankheitsgründen sein Amt niedergelegt hatte.