Großeinsatz heute Morgen in der Hasenheide in Fürstenfeldbruck: Dort sind auf schneeglatter Straße zwei Linienbusse zusammengestoßen. Einer der Fahrer wollte offenbar bremsen, ist aber dabei ins Rutschen gekommen und in den Gegenverkehr geraten. Neun Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, drei davon wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Busse sind bei dem Unfall schwer beschädigt worden.