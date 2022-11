Fürstenfeldbrucker Spendenaktion für ukrainische Kinder

Ein Stück Normalität schenken – auch wenn gerade gar nichts normal ist für die Kinder in der Ukraine. Das möchte die Initiative “Brucker helfen der Ukraine” hier in Fürstenfeldbruck. Sie haben deshalb die Aktion “Christmas in the Box” für Kinder in der Ukraine gestartet. Der Plan: Man packt eine Box mit einem Schoko-Nikolaus, Lebkuchen, kleinem Spielzeug, Malsachen und Kuscheltieren. Die verpackte Weihnachtsbox kann man dann an mehreren Orten im ganzen Landkreis abgeben. Das geht noch bis 9. Dezember.

Packen geht ganz einfach: Nehmt einen Schuhkarten und verpackt Deckel und Karton getrennt in Geschenkpapier. Dann kommen die o.g. Geschenke rein, das Paket mit Gummibändern verschließen und zu einer Annahmestelle bringen.

Hier könnt ihr die Pakete abgeben:

Fürstenfeldbruck: Destille-FFB, Pucher Str. 3, Mo – Fr von 9:00 bis 18:00 Uhr, Sa von 9:00 bis 14:00 Uhr

Emmering: Finanzagentur Kurt Mayr, Hauptstraße 10, 82275 Emmering, Mo – Fr von 9:00 bis 12:30 Uhr, Mo – Do von 14:30 bis 17:30 Uhr;

Maisach: Kutzner + Weber, Frauenstr. 32, Mo – Do von 6:00 bis 14:00 Uhr

Olching: Juz Olching, Max-Reger-Straße 6, Olching, Mo – Do 14:00 – 20:00 Uhr, Fr. 15:00 – 21:00 Uhr

Berg (Landkreis Starnberg): Seebreite 9, 82335 Berg, Di 18:00 – 19:00Uhr, Sa 14:00 – 15:00 Uhr