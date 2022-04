Fürstenfeldbrucker Volksfest: Keine Einschränkungen aber Probleme

Die Menschen in Oberbayern haben nach zwei Jahren Zwangspause große Lust, endlich wieder gemeinsam Feiern zu gehen. Das merkt die Stadt Fürstenfeldbruck. Sie veranstaltet vom 22. April bis zum 1. Mai 2022 ihr Volksfest und für den Einzug haben sich über 2.000 Menschen angemeldet, so viele wie noch nie, wie Volksfestreferent Markus Droth heute bei einer Pressekonferenz mitgeteilt hat.

Auf das Zirkuszelt wird dieses Jahr verzichtet, da die Planungen zu kurzfristig war, erläuterte Droth weiter. Dafür wird das große Festzelt etwas anders eingerichtet, wodurch nun insgesamt 2.500 Menschen dort Platz haben. Und die dürfen eng an eng und ohne Maske an den Biertischen feiern. Denn es wird keinerlei Coronabeschränkungen für das Brucker Volksfest geben.

Die Auswirkungen der Pandemie machen sich aber an anderen Stellen bemerkbar. Es wird weniger Fahrgeschäfte geben. Viele Schausteller sind während der Pandemie insolvent gegangen, andere müssen nach zwei Jahren ihre Fahrgeschäfte erst reparieren, bekommen aber die nötigen Ersatzteile auf dem Weltmarkt nicht zeitnah geliefert. Stand heute kann Festwirt Jochen Mörz außerdem nicht ausschließen, dass sich die Besucher teilweise ihr Bier selbst holen werden müssen. Denn er hat aktuell nur rund 50 Prozent der Servicekräfte, die er benötigt. Andere Festwirte und Gastronomen kämpfen mit dem gleichen Problem. Wegen Corona haben viele Bedienungen die Branche gewechselt und bleiben bei ihren neuen Jobs. Mörz hofft aber, dass er noch genügend Personal auftreiben kann.

Der Festwirt wird seine Preise anheben. Die Maß Bier bleibt mit 9,80 Euro aber im Vergleich noch erschwinglich. Die Essenspreise könnten hingegen teils deutlicher ansteigen. Wie Mörz erklärte, verlangt seine Geflügellieferantin zum Beispiel nun doppelt so viel für ein Hähnchen, wie noch 2019, als das bislang letzte Volksfest in Fürstenfeldbruck stattgefunden hat. Trotz der Probleme soll die Freude aber im Vordergrund stehen. Es wird alle Klassiker Fahrgeschäfte wie Autoscooter oder Kettenkarussell geben und im Festzelt ist einiges geboten. Von verschiedenen Partybands über ein Boxturnier bis hin zu einer großen Lasershow am 2. Freitag gibt es viele Programmpunkte, die die Menschen aufs Brucker Volksfest locken sollen.