Krisenzeiten bei der letzten großen Warenhauskette in Deutschland. Galeria Karstadt Kaufhof schließt über 50 der noch verbleibenden 130 Filialen. Über 5000 Angestellten droht die Kündigung. Auch der Galeria Kaufhof am Bahnhofsplatz in München bleibt komplett geschlossen. Eigentlich sollte das Geschäft wegen Umbauarbeiten diesen Herbst wiedereröffnen. In Oberbayern ist außerdem die Filiale in Rosenheim betroffen.