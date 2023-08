Eine Gang aus Mädchen und Jungs hat am letzten Schultag in München eine Mitschülerin misshandelt und das auch noch mit dem Handy gefilmt. An der Schule sind alle geschockt – der Vorfall wird jetzt an der Carl-von-Linde-Realschule auf der Schwanthalerhöhe aufgearbeitet. Die fünf bis sechs beteiligten Gang-Mitglieder müssen jetzt anhand des Videos, das sie selbst aufgenommen haben, identifiziert werden. Es ist noch unklar, ob sie alt genug sind – also älter als 14 Jahre -, um bestraft zu werden.