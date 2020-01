Garching: Kindergarten „Am Mühlbach“ spendet an Garchinger Tisch

Auch die ganz Kleinen können einen Unterschied machen. Die Kinder vom Kindergarten Am Mühlbach hier in Garching haben in der Vorweihnachtszeit wieder ihren Adventsbasar veranstaltet. Selbstdekorierte Stofftaschen, Papierengel und Weihnachtskugeln haben die Kinder verkauft – und den stolzen Erlös von 900 Euro jetzt an den „Garchinger Tisch“ gespendet. Der teilt jeden Freitag Essen an bedürftige Kinder und Erwachsene aus. Und mit der Spende vom Kindergarten kann die Einrichtung jetzt Schulmaterialien für Kinder oder lang haltbare Nahrungsmittel wie Reis und Nudeln kaufen und an bedürftige Familien verteilen.