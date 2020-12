Garching: Nächster Seehamster befreit Meere von Müll

Eine Organisation hier aus Garching arbeitet weiter daran, die Gewässer dieser Welt von Müll zu befreien. Günther Bonin hatte vor 9 Jahren die Organisation One Earth – One Ocean gegründet, und verschiedene Schiffe entwickelt, die Müll einsammeln. In verschiedenen Größen. Jetzt wird das nächste Schiff ausgeliefert – ein sogenannter Seehamster wird in den Philippinen vor der Haupstadt Manila bald Müll im Meer einsammeln. Weitere Seehamster sind in Nord- und Ostsee, vor Rio de Janeiro und in Indonesien unterwegs.