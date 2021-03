Die Stadt Garching ist zuversichtlich, was den Sommer anbelangt. Zwar wird es nicht die große Bürgerwoche mit Festzelt geben, aber eine Light-Version. Wie die Stadt heute mitteilt, will sie am zweiten Juli-Wochenende ein großes Bürgerpicknick im Bürgerpark anbieten. Mit Biergarten, Live-Bands, Fahrgeschäften und großer Laser-Show.