Garching: TU hält brisantes Papier zum Forschungsreaktor zurück

Die Technische Universität in Garching bei München will Anfang 2022 ihren Forschungsreaktor wieder anfahren und dagegen gibt es Kritik. Im Kern geht es darum, dass im Reaktor kein hoch angereichertes Uran mehr verwendet werden soll. Wie jetzt bekannt wurde, wurde 2018 ein Papier veröffentlicht, wonach der Reaktor auch auf niedrig angereichertes Uran umgerüstet werden könnte. Das hat die TU jedoch zurückgehalten. Ihre Begründung: Dabei sei von falschen Annahmen ausgegangen. An der Uni arbeitet nun eine eigene Forschungsgruppe an einer Umrüstung auf niedrig angereichertes Uran.