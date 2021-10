Garching: Warnwesten für Erstklässler

Die Sonne geht langsam immer später auf und für die Schüler heißt das: Zur Schule gehen in der Dämmerung oder schon ganz im Dunkeln. Damit dabei vor allem bei den Jüngsten keine Unfälle passieren, haben alle Erstklässler hier in Garching leuchtend gelbe Warnwesten bekommen. Die haben hinten das Logo der Stadt Garching drauf und passen auch bequem über den Anorak. Bürgermeister Gruchmann hat sie in den drei Grundschulen verteilt, zusammen mit der Bitte, sie ab sofort auf dem Schulweg zu tragen. Schließlich passieren fast drei Viertel aller morgendlichen Schulwegunfälle zwischen Oktober und März.