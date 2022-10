Garmisch-Partenkrichen – Verdächtiger festgenommen

Gestern Morgen wurde in Garmisch-Partenkirchen eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Einfahrt gefunden. Jetzt wurde ein Verdächtiger festgenommen. Laut Polizei Oberbayern Süd haben Fahnder ihn in 2.000 Metern Höhe entdeckt, auf dem Osterfelderkopf im Bereich der Bergstation der Alpspitzbahn. Entscheidend war ein Hinweis aus der Bevölkerung. Was das Motiv war und wie er die Frau verletzt hat, hat die Polizei noch nicht mitgeteilt. Der Mann muss sich jetzt vor Gericht wegen versuchten Mordes verantworten.