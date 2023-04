Gartenwettbewerb in Dachau

Weniger Beton und Versiegelung – mehr Bäume. Das ist das Motto des Gartenwettbewerbs hier in Dachau. Bis Ende Juni werden wieder die schönsten Gärten, und dieses Jahr eben vor allem die schönsten Bäume in den Gärten gesucht. Für die Stadt selbst ist das Projekt sehr wichtig. Gerade in Zeiten des Klimawandels sei die innerörtliche Begrünung ein wesentlicher Bestandteil des Klimaschutzes. Die Anmeldung zur Teilnahme am Wettbewerb erfolgt telefonisch unter 0 81 31 75 48 80, per E-Mail an stadtgruen@dachau.de oder mit dem Anmeldeabschnitt. Anmeldeschluss ist am 23. Juni.