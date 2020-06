Viel Blaulicht gab es gestern Nachmittag in Seefeld am Wörthsee. Am Nachmittag wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt, wodurch Gas ausgetreten ist. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und evakuierte alle umliegenden Häuser.Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.