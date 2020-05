Großeinsatz in Seefeld im Landkreis Starnberg. Bei Bauarbeiten hat gestern ein Baggerfahrer eine Gasleitung beschädigt. Der Mann reagierte zum Glück geistesgegenwärtig, und drückte mit der Schaufel die Gasleitung ab. So trat kein Gas aus. Dennoch rückten rund 30 Einsatzkräfte an, um die Leitung zu reparieren.