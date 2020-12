Gauting: 11 400 Bäume und Büsche fürs Ökokonto

In Gauting im Landkreis Starnberg wird einiges für die Umwelt getan – zum Beispiel pflanzt die Gemeinde jetzt 11 400 neue Bäume und Büsche. Hintergrund ist das Ökokonto, das Gauting jetzt aktivieren will. Denn wenn eine Gemeinde zum Beispiel mit neuen Gewerbegebieten in die Natur eingreift muss sie diesen Eingriff woanders ausgleichen. Und da legt Gauting nun vor. Mit dem Mischwald soll aber nicht Schluss. In den nächsten zehn Jahren will die Gemeinde eine Fläche von insgesamt 20 Hektar bepflanzen – die 11 400 Bäume und Büsche jetzt bedecken etwa 4 Hektar.