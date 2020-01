In Gauting im Landkreis Starnberg hat es allein gestern elf Vorfälle von sogenannten falschen Polizisten gegeben. In dem Fall rufen Betrüger bei vorzugsweise Rentnern an und versuchen an deren Geld zu gelangen. Ein 87-Jähriger hatte bereits Geld abgehoben, doch dann kam ihm die Masche doch komisch vor. Er rief daraufhin die echte Polizei an. Die konnte jetzt mitteilen, dass zum Glück keins der Opfer auf die Betrüger hereingefallen ist.