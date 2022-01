Gauting: 15-jähriges Mädchen vermisst

Seit Montagabend, 24. Januar 2022, wird aus einem Mädchenheim in Gauting die 15-jährige Michelle Schwab vermisst. Die Polizeiinspektion Bad Aibling bearbeitet die Vermisstensache und bittet dabei auch die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Seit Montagabend, 18.40 Uhr, wird die 15-jährige Michelle Schwab aus einem Mädchenheim in Gauting vermisst. Michelle ist die ältere Schwester von Daniela Schwab. Diese und eine Freundin wurden am Montag bei der Polizei in Traunreut ebenfalls als vermisst gemeldet. Eine Beschreibung der Beiden findet Ihr hier.

Möglicherweise haben sich die drei vermissten Mädchen getroffen und halten sich, wie bereits in der Vergangeheit geschehen, gemeinsam in München auf.

Michelle Schwab ist ca, 170 cm groß, hat eine schlanke Figur, braun getönte, glatte schulterlange Haare; bekleidet ist sie vermutlich mit einer schwarzen Jogginghose, könnte aber zwischenzeitlich die Kleidung gewechselt haben.

Personen die Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Mädchen geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Aibling unter (08061) 90730, die Polizeistation Traunreut unter (08669) 86140, an jede andere Polizeidienststelle bzw. über Notruf 110 an eine Polizeieinsatzzentrale zu wenden.