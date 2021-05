Gauting: Breitwandkino öffnet endlich wieder

Über sechs Monate lang mussten sie ihre Pforten schließen – die Kinos. Jetzt dürfen sie im Landkreis Starnberg wieder öffnen und gesagt getan: das Breitwandkino in Gauting freut sich wieder, Filmfreunde empfangen zu dürfen. Das Filmangebot ist dazu reichlich. Zu sehen gibt es etwa „Bella Martha“, der mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde und für Kinder den Klassiker „Ferien auf Saltkrokant“. Neue Filme sind derzeit noch Mangelware, aber so geht aktuell leider allen Kinos. Hier in Gauting, kann man aber jetzt bereits wieder richtiges Kinofeeling in einem netten Ambiente bekommen.