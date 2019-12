Gauting: Fauxpas bei Spendenaufruf für Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr hier in Gauting ist, wie alle Freiwilligen Feuerwehren, auf Spenden angewiesen, damit sie in der Not für uns da sein können. Die Freiwillige Feuerwehr hat deshalb heuer wieder 7000 Spendenbriefe verteilt – und dabei ist ein Riesen Fauxpas passiert. Denn auf einigen Überweisungsträgern war die falsche Kontonummer angegeben. Statt zur Feuerwehr in Gauting, ging das Geld an die Freiwillige Feuerwehr Altdorf bei Nürnberg. Doch Gauting’s Kommandant Martin Strasser hat sich mit seinen Kollegen in Verbindung gesetzt. Und die werden die Spenden aus Gauting zurückbuchen.

Solltet Ihr an die Freiwillige Feuerwehr Gauting spenden wollen – hier findet Ihr die richtige Kontonummer.