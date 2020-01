Gauting: Freiwillige Feuerwehr holt so wie Christbäume ab wie noch nie

Mittlerweile gibt es wohl kaum noch einen Christbaum in unseren Wohnzimmern. Bevor alle Nadeln runterfielen, wurden sie aussortiert. Um die Entsorgung haben sich dann vielerorts die Jugendfeuerwehren gekümmert, wie hier in Gauting. Die haben die Bäume für fünf Euro abgeholt und dabei in diesem Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. Mit fast 850 eingesammelten Bäumen wurde der bisherige Rekord um 100 Bäume überschritten. Das allein spülte schon über 4.000 Euro in die Vereinskasse und einige haben sogar noch mehr gespendet. Und wir von TOP FM spenden gerade auch ganz gern an die Feuerwehren – bei unserer Freiwilligen Feuerwehr Finanzspritze, für die jeden Tag eure Bürgermeister für euch gegeneinander antreten. Bewerben geht auf unserer Homepage.