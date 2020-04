Es wird jetzt immer wärmer. Und deshalb appellieren Tierschützer und Polizei wieder an alle Hundebesitzer, ihren Vierbeiner nicht im Auto zu lassen. So jetzt wieder passiert am Wochenende in Gauting. Der Hund war in einem Auto eingesperrt, das in der Sonne stand. Der Hund hechelte bereits. Zum Glück kam die Besitzerin kurz darauf, so dass die Polizei das Auto nicht gewaltsam öffnen musste. Sie erwartet jetzt aber ein Bußgeldverfahren.