Wem gehört der kleine Hund aus der S-Bahn? Diese Frage stellt sich die Gautinger Polizei derzeit. Der Chihuahua-Mix wurde gestern Nachmittag in einer S6 in Richtung München gefunden – verängstigt in einer schwarzen Stofftasche. Die Gautinger Polizei bittet nun den Besitzer sich schnellstmöglich bei ihnen unter Tel. 089-89 31 33-21 melden und er nicht bewusst von denselben „vergessen“ wurde.