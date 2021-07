Der Landkreis Starnberg möchte vor allem junge Menschen weiter dazu animieren, sich gegen Corona impfen zu lassen. Deshalb geht’s an diesem Wochenende weiter mit „Impfen To Go“ und zwar am Kult-Festival in Gauting. Ab heute Nachmittag bis Sonntag steht ein mobiles Impfteam auf dem Gelände der Realschule. Denn die Inzidenz steige aktuell wieder an und das vor allem bei jungen Menschen, so Landrat Frey. Impfen lassen könne sich aber jeder – egal wie alt und egal wo der Wohnsitz liegt.