Gauting: Kornkreis in Buchendorf entdeckt

Es gibt wieder einen Kornkreis im TOP FM Land. Dieser ist nun in einem Weizenfeld bei Buchendorf im Würmtal aufgetaucht. Entdeckt hatte ihn der Fotograf Roman Schweda aus Gauting, der der Luftaufnahmen davon gemacht hat. Laut der Starnberger SZ soll der Durchmesser rund 100 Meter betragen. Und er zieht schon wieder Besucher von weit und fern an. Viele, die glauben, es handelt sich um ein übernatürliches Phänomen, und der Kornkreis versprühe Energie. Viele, die eher an menschliches Vorgehen glauben. Der Landwirt hat auf jeden Fall Strafanzeige gegen ein unbekanntes irdisches Wesen gestellt und versucht, die Ernteausfälle jetzt per Spendenbox auszugleichen. So wie sein Vorgänger. Ein Bauer bei Dießen am Ammersee hatte letztes Jahr einen Kornkreis in einem seiner Felder entdeckt.