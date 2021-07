Wer so langsam wieder Lust auf ein bisschen Festival-Feeling hat – der ist auf dem Schulcampus in Gauting genau richtig. Denn dieses Wochenende findet wieder das Kulturspektakel statt. Ab Freitag treten wieder über 40 Bands aus der Region auf mehreren Bühnen auf. Von Country über Rock bis Hip Hop ist alles dabei. Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt. Der Eintritt ist weiterhin kostenlos, allerdings muss man in diesem Jahr vorab einen Tisch reservieren. Den Link dazu findet Ihr hier.