Da haben Menschen in Gauting im Würmtal echte Zivilcourage gezeigt. Ein junger Mann hatte gestern Abend einen Supermarkt am Hauptplatz betreten. Er stieß eine Kassiererin gewaltsam zu Boden, griff in die Kasse und wollte sich mit über 1.000 Euro Beute aus dem Staub machen. Aber Zeugen verfolgten ihn und hielten ihn dann fest, bis die Polizei eintraf. Die Kassiererin war bei dem Angriff leicht verletzt worden.