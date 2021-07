Gauting: Schüler bauen Lego-Rampen

Das Schuljahr ist fast vorbei und viele Schülerinnen und Schüler hier am Otto-Taube-Gymnasium in Gauting können auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken, in dem sie vielen Menschen das Leben einfacher gemacht haben. Denn die Schüler haben im evangelischen Religionsunterricht Rampen aus Legosteinen gebaut. Und die stehen jetzt vor vielen Geschäften im Ort und ermöglichen es Rollstuhlfahrern, ohne Probleme in die Läden zu kommen. Mit diesem tollen Einsatz haben sich die Schüler die Ferien redlich verdient.