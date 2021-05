Gauting: Schüler schießen auf 12-Jährigen

In Gauting im Landkreis Starnberg ist ein 12-Jähriger von mehreren Mitschülern mutmaßlich mit einer Softair-Waffe angeschossen worden. Laut Polizei sei der Junge am Freitagnachmittag mit seiner Mutter am Würmufer unterwegs gewesen. Dabei habe er Mitschüler getroffen und sich mit ihnen unterhalten, als einer von ihnen plötzlich auf den 12-Jährigen schoss. Der erlitt dadurch einige Blutergüsse. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Gruppe Schüler – sie sollen ebenfalls etwa zwischen 12 und 13 Jahren alt sein.