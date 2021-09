Gauting: Schulbus lässt Kinder stehen

Die Eltern in den Gautinger Ortsteilen Ober- und Unterbrunn haben die Schnauze voll. Immer wieder kommt es vor, dass die vom MVV betriebenen Schulbusse ihre Kinder nicht ins richtige Heimatdorf bringen oder sie sogar gar nicht erst mitnehmen. Jetzt haben sich zwei Gemeinderätinnen, die auch betroffene Mütter sind, beim Landratsamt beschwert. Das Problem: Immer wieder wissen Kinder nicht, in welchen Bus sie steigen müssen, weil die Busfahrer entweder telefonieren oder nicht gut genug Deutsch sprechen. Inzwischen fahren laut den beiden Gemeinderätinnen insgesamt bis zu 15 Eltern Taxi für ihre Kinder – gezwungenermaßen. Das Landratsamt will jetzt noch mal ein ernstes Wort mit dem MVV und dem Busunternehmer sprechen.