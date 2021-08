Gauting: Schulweghelfer gesucht

In zwei Wochen geht die Schule los und hier in Gauting geht es der Gemeinde wie vielen Orten in Oberbayern: Es fehlen sprichwörtlich an allen Ecken Schulweghelfer. Allein hier in Gauting müssen an 13 Stellen zu vier Zeitpunkten am Tag Schulweghelfer stehen, um die Kinder auf ihrem Schulweg zu beschützen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die aber gerade bei Regen auch mal unangenehm ist. Deshalb ist der Job zwar ehrenamtlich, pro halbe Stunde gibt es aber 4,50 Euro Aufwandsentschädigung. Wenn ihr in Gauting Schulweghelfer werden wollt, meldet euch im Rathaus unter 089 / 89 33 71 58 oder per Mail an post.schulen@gauting.de.