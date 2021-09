Ihren Augen kaum getraut hat die Besatzung eines Rettungswagens heute Morgen in Gauting: Mitten auf der Landstraße hatte ein Unbekannter Äste verteilt, die teilweise auch ziemlich dick waren. Die waren in der Dunkelheit außerdem auch sehr schwer zu erkennen. Die Polizei in Gauting sucht jetzt nach Zeugen.