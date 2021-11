Gauting: Wer hat seinen Hund in der S-Bahn vergessen?

Schon seit zwei Wochen sucht die Polizei in Gauting im Landkreis Starnberg nach einem Hundebesitzer, der seinen Chihuahua in der S-Bahn vergessen hat. Ein Fahrgast hatte den Hund in einer Tasche gefunden und zur Polizei gebracht. Trotz Aufrufen hat sich aber der Besitzer noch nicht gemeldet. Die Polizei sucht jetzt auch noch im Landkreis Ebersberg, da die S6 zwischen Ebersberg und Tutzing fährt und der Hund so vielleicht schon länger unterwegs war. Denkbar sei laut Polizei aber auch, dass der Hund absichtlich zurückgelassen wurde.